古巴高汀非禮14女案　請求在他口中小便

憑《甜心先生》（Jerry Maguire）奪得奧斯卡最佳男配角的51歲荷里活男星古巴高汀（Cuba Gooding Jr.），今年6月被控於紐約酒吧非禮一名女子，周二古巴被警員扣上手扣，被帶到曼哈頓法院，他一直笑容滿面。

指控古巴的女子增加至14人，其中一人聲稱2017年2月在洛杉磯酒吧行去洗手間時，經過從未見面的古巴，古巴拉住她的手臂，伸手探進她的襯衫揸胸，同時表示：「坐喺我塊面上面，屙尿落我個口度啦！」女子立即推開古巴罵道：「你好賤格！」其後女子再次經過古巴時，古巴又拉住她，旁邊有人叫古巴不要騷擾女性，古巴回應：「我想佢坐喺我塊面上面，屙尿落我個口度呀。」

古巴被指控於紐約、加州、德州與新墨西哥的酒吧非禮女子，在早一宗在2011年。古巴實際上被14人中的2人起訴，總共4項罪名，不過檢控官希望加入其他12人的證供，證明古巴是個慣犯。

古巴離開法院時獲粉絲歡呼支持。他又透過律師否認指控：「冇一單係真，全部都係假，我諗佢哋只係為咗想成名而咁做。如果任何人有可信性，佢哋就會用刑事去控告。」