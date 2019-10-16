闊別16年　林曉培台灣開騷獲張芸京撐

台灣歌手林曉培（Shino）重新再出發！已16年沒有在台灣開個人演唱會的她，10月北中南巡演票賣反應熱烈，Shino說：「謝謝大家還記得我，一開始賣票時，我還很擔心票房，自己去了便利店買了一張票，沒想到三站都賣完了! 我會把每首歌唱給你們聽作為報答大家的支持。」

演唱會由Shino以《She Knows》揭開序幕，台下的「小鯨魚們」（林曉培對粉絲的暱稱）都一起跟着大聲唱，唱完第一首之後，Shino被歌迷們的支持感動到落淚。她說：「對上一次在台灣開演唱會是16年前，當時應該沒有一千人知道，但這次我們賣完了！而且我真的是被歌迷嚇到！」嘉賓方面包括有Shino 20年前剛出道時加入的「梯子樂團」及張芸京等，張芸京是Shino新認識的朋友，Shino笑說：「我好久沒認識新朋友了，也知道芸京剛剛下飛機就趕來，真的謝謝她。」最後台上台下在《心動》的歌聲中，哭成一團，演唱會充斥着回憶與熟悉又溫暖的歌聲中完成。

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