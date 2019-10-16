馬浚偉開新片搵林子博：希望人人有工開

藝人馬浚偉中午到電台受訪，提到即將舉行的演唱會因社會環境由周末時間改成平日舉行，他表示觀眾反應比預期理想。近日忙於綵排的他，經常一口氣唱足5小時，問到可擔心聲帶受影響，他答：「又唔會，以前喺無綫捱更抵夜拍劇練出嚟嘅！」

談到好友兼抗癌戰士李明蔚接受手術，甫康復即往「探班」，馬浚偉開心謂：「係佢手術後首次出街，我哋去咗食飯先，期後我綵排，佢話想嚟睇吓。佢健康狀況唔錯，又植入咗白金片等佢隻眼可以合番埋，只係半身仲有啲麻痹感覺。佢係一個唔想靠人地嘅女仔，我嘅演唱會門外會發售佢嘅書、手作等，場地仲講明唔抽佣，可以畀番晒啲收入佢。」

至於演唱會環節將加入「感動時刻」，他透露：「除咗我會唱兒歌之外，仲會邀請基層家庭成員做表演嘉賓，佢哋個個臥虎藏龍，我最記得嘅係一個女仔雙親有聽障問題，佢圓父母心願去學琴仲彈得好好，到時佢會為我伴奏，我就唱《念親恩》，再搵手語老師『翻譯』，請埋佢父母嚟欣賞。」

至於明年開拍自己公司的第二部電影，以商業愛情輕喜劇為主題，有指他力邀林子博演出，馬浚偉坦言：「有個幾重嘅角色同我鬥戲嘅，問咗佢有冇興趣，如果佢想做幕後又可以。（無綫員工好似鄭敬基等紛紛離巢。）我唔清楚，留意子博係因佢太太有病，呢方面觸痛我。嚟緊嘅經濟將會更加靜，不過我公司就唔會減少製作，無論電影或舞台劇都照常籌備，希望做到人人有工開。」

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