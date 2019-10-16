吳若希想為愛女領養哥哥：老公冇話事權

歌手吳若希到電台宣傳無綫劇集《多功能老婆》插曲《每段愛還是錯》，她指有份為歌曲的MV度橋，指大家看完MV及劇集會更加了解她與黃嘉樂在劇中的感情，她笑說：「喺劇入面原本我同周柏豪一對，但係因為靚仔黃嘉樂而分手。(MV有冇親熱鏡頭？ ）冇，其實今次套劇都冇乜親熱鏡頭，因為寶華姐（監製陳寶華）覺得唔使靠親熱戲去製造話題。」

問到吳若希日前結婚兩周年怎樣慶祝？她笑說：「嗰日太攰，所以冇慶祝，尋日同老公去拍拖睇戲，因有咗小朋友之後好難得有兩個人嘅時間，所以當慶祝咗。（送禮物？）冇，送禮不如叫佢畀Cash，連第一年有冇慶祝都唔記得喇。」

吳若希的女兒現在兩歲半，接受訪問後即趕去接女兒放學，她笑說：「好鍾意見到佢放學衝出嚟攬住我叫媽咪，真係想食咗佢落肚，同埋聞佢手腳嘅味道。」吳若希坦言待女兒讀小學後有再生小朋友的計劃，她笑說：「最想幫個女生個『哥哥』，有機會都會考慮領養。（老公領養ok？)佢冇話事權㗎。」

吳若希有份的愛駒「愛馬劍」今晚出賽，問到她可有信心拉頭馬？她笑說：「今晚唔入場，跑過好多次，但都落敗，不過唔使一定要贏頭三名，頭五名已經有獎金，夠養佢就得，唔希望畀咁大壓力佢。」

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