《PDX101》被爆內幕　練習生事前已知會被淘汰

韓國Mnet電視台的人氣選秀節目《Produce 101》第四季《Produce X 101》（PDX101）於7月19日播出最後一集，通過事前的網上投票及手機短訊投票選出出線的11名練習生，組成限定男團X1，於8月27日出道，但節目播出後，不少粉絲發現票數有可疑，懷疑製作組造假，警方與檢方已展開調查，而早前警方就到部分練習生的事務所Starship、Woollim及MBK進行扣押調查。

昨晚播出的MBC節目《PD手冊》披露Mnet選秀節目的內幕，有曾參加《PDX101》的練習生爆料指Mnet曾中途更換主題曲《X1-MA》的Center（站在舞台最中央的成員），該練習生指：「本來講好係由練習生選出Center，但製作組突然話轉咗投票方式，改由觀眾投票，Center本來選出嚟嘅練習生，最後就變成另一位。」亦有練習生指部分練習生事前已知道比賽曲目，而最終出道的成員亦已內定。

有Woollim事務所的參賽者亦爆料指事前已知道自己不會出線：「反正Woollim的組長已經同我講我唔得，所以我都冇期望，佢話Woollim只會畀一個練習生出道，所以我知道原來真係有內定。」但Woollim方面就否認有此事。

另外，負責調查造假案的首爾地方警察廳方面今日表示已確認節目製作人的戶口，但還未發現製作人與有關人士之間有金錢交易，並指只看單方面的戶口很難作出判斷，需再確認其他有關聯的戶口。