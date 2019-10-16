Coco旗袍裝睇騷！李施嬅向X-JAPAN隊長集郵

近期因無綫劇《金宵大廈》被視為視后大熱的李施嬅，日前到日本出席東京時裝周活動，並欣賞X-JAPAN隊長YOSHIKI的品牌YOSHIKIMONO時裝騷，施嬅直言眼界大開：「Yoshiki喺台上面伴奏，好有feel，上個月我去紐約時裝周睇咗好多騷，今次好唔同，好有藝術感覺，之後我哋獲邀睇佢嘅concert，一隊咁勁、咁傳奇嘅band，令到好多觀眾睇得好瘋狂，好震撼，真係大開眼界！」

未睇《金宵》大結局

她直言為了出席今次活動，搵衫搵了很久，最後決定以《金宵》Coco旗袍裝上陣：「今次個騷邀請咗各地好出色嘅演員同模特兒嚟，我好榮幸係其中一位，代表香港演員過嚟，所以今次特別選擇咗Coco旗袍裝參加，因為Yoshiki設計嘅衫有日本和服，以展現地方文化，幾有意思，大家都咁喜歡Coco姐，我都好喜歡，所以就揀咗旗袍。今次嚟日本漫漫長路，因為有場大風雪，我停留機場一段時間先上到機，所以到依家都未睇《金宵》大結局，但大家嘅評語、Cap出嚟嘅短片都睇咗，希望返嚟香港可以睇番完整嘅大結局。」

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