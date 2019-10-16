Bob都識唱歌？壓軸唱《我的親愛》咩玩法

藝人江欣燕、盧宛茵、林盛斌（Bob）與林建煇醫生，為本周六的慈善演唱會綵排，林建煇透露演唱會本在晚上舉行，但因顧及當日交通問題，故決定提前下午三時舉行，希望方便大家。講到今年是演唱會的15周年紀念，三人表示是首次擔任嘉賓，Bob笑言：「年年都搵啲唱歌好聽嘅，但15周年就特別啲，所以搵咗我，佢哋兩個梗係唱家班，我就突破吓，最初大會搵我，我以為做主持，點知係唱歌，我問係咪認錯人，不過都好開心可以做善事，我仲話唔好排我咁前，費事嚇走觀眾。」現時壓軸出場的他表示會唱《萬水千山總是情》及《我的親愛》，笑言希望全場大合唱，可以掩蓋其聲音。

而江欣燕就表示會跟林建煇合唱兩首歌，自己再獨唱三首，其中會唱偶像梅艷芳的《夢伴》，亦會唱《憑着愛》：「揀咗呢隻有愛心嘅歌，我都驚到時會唱到喊。」盧宛茵就賣關子，只透露會唱英文歌，剛開完騷的她又笑言一向愛唱歌：「不過到我呢個年齡人哋先發掘到我鍾意唱歌。」而近日重播她有份演出的《鬥氣一族》，她表示自己都有睇：「係經典，我都想留番做紀念，套劇好有人情味，幾個都做得好好。」而提到邀三位做嘉賓，林建煇透露現時香港需要歡樂，這三位又是開心果，故希望可以透過唱歌為大家帶來歡樂。

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