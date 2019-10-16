力抗黃牛黨　周杰倫個唱再加兩場

「周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會」2019香港站於12月7、8及14、15日號起假迪士尼樂園舉行4場演唱會，早前個唱開賣後即被秒殺，歌迷在他的社交網留言大呻：「買唔到飛」，為免歌迷受炒黃牛飛之苦，今日宣布加開6及13日最後兩場，合共6場，加場門票於10月18日，早上11:00開始於KLOOK 手機App公開發售。

去年周杰倫《地表最強》Part2，周董演唱會門票尾場最貴炒到二萬六一張，仍然不愁沒客搶。今年他第一次殺入迪士尼，並且是紀念入行二十周年的演唱會，不少歌迷都希望這個聖誕可以與周董共度，開賣搶飛速度驚人，不到大半日，所有票掃清，目前黃牛票據聞最貴已炒到6000至8000元不等，他得知後，為了讓歌迷不用捱黃牛炒飛之苦，實現去年在香港演唱會的承諾：「既然票不夠搶，我再加場」，在有限的檔期下，決定再加開兩場，寧願犧牲休息時間也不想黃牛賺歌迷錢。

再開兩場大會提醒歌迷：「要訂周杰倫《嘉年華》演唱會香港站飛，必須篤入Klook的相應banner廣告，但原來若果你手機App並非使用「繁體中文」，banner是永不會出現的！所以，download 了KLOOK 手機App之後，要進入App 內設定為『繁體中文』，之後才會見到加場搶票的banner，內進以排隊形式等候買飛，App內並會顯示座排行數。」

此外，鑑於最近香港公共交通不時變動收工時間，所以今次演唱會決定提早於晚上7時15分開場，讓歌迷騷後，有足夠時間坐車安全回家。現場除了港鐵之外，也會準備足夠接駁巴士，方便歌迷到各市區轉乘公共交通。