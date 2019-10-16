李蕙敏領養一歲多仔仔：佢令我人生圓滿！

歌手李蕙敏（Amanda）終於如願以償榮升媽媽，成功領養一歲多的男孩，更給他改名Micheal。Micheal成為Amanda家中一分子只是幾個月時間，之前因為未辦好手續所以不能公開。Amanda開心說Micheal的出現是她和英籍老公Serge最好的生日禮物：「我哋都係十月生日，老公係十月一號，我係十月四號，我哋依家都好適應一家三口出街，都好多笑料發生，Micheal已經鍾意模仿大人做嘅嘢，學我啲動作手勢，拎我啲手袋、着嘅鞋，好搞笑。」Amanda稱有時見到Micheal的一舉一動自己都好感動，從心而發洶湧到想喊出來，感恩有他令自己人生變得完整、圓滿。

當了媽媽的Amanda表示正學習中一齊成長：「諗番起細個都有做佢做過嘅嘢，一啲傻嘅行為，同埋小朋友好純，令自己心裏面嘅細路仔走番出嚟，童真咗，本身我都好多童真，但唔好意思表露嘛，其實開心好簡單，以純真啲嘅心去做人同諗嘢，雖然係大人嘅世界，但可以嘅話都要保持純真嘅心。」

生活上多了一個小朋友可有不慣？Amanda表示：「都有㗎，因為佢哋唔係寵物，要24小時都要照顧佢，佢又鍾意周圍走，所以改咗佢花名叫Monkey，佢對好多嘢都好好奇，性格好活潑唔怕生保，湊佢都好攰㗎，因為佢體格都幾強健，有成20磅，抱到隻右手都好痛，但自己都想建立同佢嘅親密，惟有左右手輪住抱。」她指Micheal很活躍興奮又嗌，忟憎又嗌，但小朋友都應該是這樣，不過面臨最大挑戰是帶他坐飛機，笑謂：「湊小朋友係辛苦過做嘢，想休息都要等佢瞓咗先，不過都有屋企人幫手，工作係有影響。」

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