睇中逆齡張彥博　胡曦文贊助開演唱會

商界美女胡曦文（前名:胡敏珊，Christy）現身張彥博在麥花臣場館舉行的演唱會，而她的美容保健產品IFUBO更有份贊助是次演唱會，Christy大讚阿博是逆齡指標，不似他真實歲數：「我以為佢廿幾歲架咋，原來佢都幾有「資歷」，佢又白白淨淨皮膚又好，所以諗都冇諗就贊助佢。」Christy知道他去年已開個第一個演唱會，今次專登來捧場，因都有網上看過他的演出，唱歌好好聽，又會彈琴和結他，男人能識彈識唱，所以，好值得支持他。

Christy坦言：「覺得阿博好有女人緣，而我嘅產品係男女都適合，而佢係一個好多女仔都鍾意嘅男人，我客人雖然以女性為多，但男性都係我哋商品嘅目標，所以贊助阿博係因為佢有男歌迷亦有女歌迷，係好應該贊助佢嘅。」除有聽阿博的音樂，亦有捧他演出的《金宵大廈》：「好鍾意，好好睇，我有睇晒架。」

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