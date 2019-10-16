36歲王祖藍表弟上《全民造星II》被笑老

ViuTV節目《全民造星II》現正熱播中，今晚一集，王祖藍表弟88號參賽者「孖八」李俊華登場，36歲的他超齡參加該節目，年紀上大最細的參賽者Marco一倍。被主持人強尼取笑：「好彩的話，孖八可以做到Marco爸爸。」

孖八跳舞經驗豐富，曾教不少名人跳舞，陳偉霆、張致恒等，連張家輝亦於拍攝《激戰》前亦上過孖八的跳舞堂。不過，孖八與較年輕的參賽者相處並不愉快，比賽期間，大會經常舉行Dance Battle為一班參賽者練習。一次Battle中，孖八與65號參賽者Jerry對戰，於鬥舞期間，孖八不但踢向Jerry褲子，更拍打對方Cap帽。Jerry對孖八的行為大感愕然及不滿，認為對方是街舞的大前輩，為甚麼連比「舞」的基本禮儀都冇，更揶揄對方想搏上位。孖八於比賽後主動找 Jerry握手示好，但遭Jerry拒絕。

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