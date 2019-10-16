郭富城拖實方媛撐愛駒：當然想佢贏

天王郭富城（城城）愛駒「舞士精神」今晚首次喺跑馬地出賽，西裝骨骨嘅城城拖實太太方媛現身，而方媛則以黑色喱士裙配襯，相當合襯。問到對「舞士精神」有冇信心？城城話：「第一次跑跑馬地，阿方（指練馬師方嘉柏）話試吓，交畀佢安排。（覺得佢狀態點？）OK㗎，不過檔位係第十檔，支持吓囉。（大熱門喎！）好擔心馬迷會麻木投注，一出就要投注，有啲嘢係要試，唔好辜負馬迷期望。（想佢綿上添花？）我當然想佢贏，練馬師同我都想。」問到佢會唔會落重注？佢話：「唔會落重注，唔好以為馬主會落重注，我上次都冇落注。養馬係樂趣，希望跑得好，馬主會有獎金，所以唔會投注。」

「舞士精神」過往戰績唔錯，問到係咪已經賺緊錢？城城笑言：「未咁快，一路希望佢升班，有進步。（想做馬王？）唔會諗到咁快，希望佢健健康康，可以出賽已經好開心。」此外，有粉絲親手畫咗「舞士精神」同城城嘅畫作，叫城城簽名，城城亦大方簽上，十分親民。

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