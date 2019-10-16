為張頴康伴舞！馮盈盈自認天籟之音

無綫劇集《解決師》演員馮盈盈與張頴康，晚上在將軍澳電視城為節目《流行經典50年》擔任嘉賓，不過只是張頴康獨唱《幾分傷心幾分痴》，馮盈盈在台上伴舞，馮盈盈對張頴康說：「因為我嘅歌聲好神秘，其實係天籟之音，好好聽，我驚我唱完之後你冇嘢撈，我都係為你好咋。（驚爆咪？）真係有收音嘅同事同我講過，當你激動、開聲嘅時候唔該通知一聲，唔係會驚有工傷。」

馮盈盈謂已經熱身拉筋，準備勁歌熱舞征服全場為張頴康伴舞，問到可會撫摸張頴康？她說：「本來我想加插少少個人化嘅感性演繹，加少少肢體接觸，但係綵排就被導演開咪話我，可唔可以唔好咁似Dancer，但係我今日唔係嚟做Dancer咩？」張頴康則說：「佢喺度行嚟行去，好似鬼影幢幢咁。」

張頴康指有為表演練歌，有馮盈盈伴舞也能給他信心，他說：「自己對唱歌信心唔夠，如果得我一個人喺台上面，大家會集中聽我唱歌，如果有盈盈喺度行嚟行去可以分散啲注意力。」馮盈盈則說：「我都有提議佢揀啲輕快啲嘅，好似《皆大歡喜》我都容易啲伴舞，呢首歌真係好難做。」

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。