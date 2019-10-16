玩埋花式！陳山聰姚子羚拍咀戲快而準

無綫藝員陳山聰與姚子羚近日在西貢為劇集《大步走》拍攝咀戲，講到一對歡喜冤家互相取笑對方Dry爆，提議扮情侶拖手及面對面深情對望，豈料被途人一撞變弄假成真，兩人也因而擦出愛火花。兩人拍攝咀戲先後咀了三次就完成，相當快手及準確，默契十足。與姚子羚情同手足的陳山聰笑說：「同子羚拍咀戲梗係冇問題啦，第二個可能會驚尷尬，同子羚就冇嘢，今日依啲好輕鬆啦，我哋最激嘅都試過晒。」

姚子羚與陳山聰合作多套劇包括《同盟》、《唐人街》及《大步走》也有咀戲，駕輕就熟，她笑說：「我哋直情咀到爛，不過，次次嘅咀法都唔同嘅，陳山聰可以話喺TVB裏面任我魚肉嘅人，咀戲、打戲都係，唔使驚佢嬲。」陳山聰笑說：「之前拍廠景，佢成個手袋擲埋嚟，排嗰陣唔係咁，大家都拍到收放自如，出嚟效果好自然。」

影婚照太Chok

下月1日結婚的陳山聰最近公開到法國拍攝的婚紗照，山聰與老婆各換了三套服裝，拍攝了數千張相，揀相時特別覺很感動，他笑說：「老婆唔係藝人，擺甫士會生硬啲，要同佢跳住舞咁畀攝影師捕捉甫士，我就畀攝影師話我Chok得滯囉，哈哈。」

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