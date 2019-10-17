謝霆鋒無數次被挑機　鬥名廚最得人驚

被網民封為「Chef Le Mon」的謝霆鋒，三年前獲史上首位「米芝蓮之友」榮譽，成名期間遇上無數「挑機者」，他覺得「最得人驚」的一次挑戰是參加《名廚爭鋒》節目，跟加拿大籍名廚David Rocco進行廚技PK賽。

自認求勝心切的他說：「呢次係我喺呢4、5年嚟，人生中最大壓力嘅一次挑戰，嗰個係美國電視平台，係代表中國打西方，東方（人）係咪唔輸得先？」覺得至具難度一環是比賽期間全程被動，買餸、菜式及食材等統統考臨場急才，加上有工作人員隨身及比賽時間長達一個月，令他有疲勞轟炸的辛苦感，壓力大過做演唱會，最終他贏得漂亮一仗，他謙稱：「因為喺澳門、順德、馬尼拉、怡保及吉隆坡呢啲亞洲地方比賽，令我佔咗少少優勢。」霆鋒想跟David Rocco再鬥多次，或於加拿大、意大利作賽，比試他最強的西餐。

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