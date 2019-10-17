【閨蜜睡房】梁漢文向老婆自首陪睇出軌片段

歌手梁漢文事隔17年再拍劇，劇情充滿性及暴力，更與四位女藝人激情連場，其中與王敏奕拍強暴戲，他自爆不慎撞花對方面頰，又指事前冇向老婆備案，最後決定自首。

梁漢文（Edmond）最近於ViuTV新劇《假設性無罪》中，飾演一表人才的成功人士，內裏卻是性惡魔，可謂演技大挑戰。他早前接受東網巨星炮製的節目「海馬牌床褥特約」《閨蜜睡房之Brother來了》訪問，被主持俞詠文（Angela）問到接拍時有否跟太太Karen「報定案」，他說：「一睇劇本，隔幾頁又咀，隔五頁又同嗰個上床，咁密嘅？我諗緊都要同老婆講聲，但最終冇講到。」

撞花王敏奕塊面勁驚

當首次收到劇集的宣傳片時，Edmond記得當時正跟太太撐枱腳，他笑說：「橫掂都係，咪決定一齊睇！你諗吓我個下幾緊張！自己知自己做過啲乜嘢衰嘢嘛！幾勇敢，勇於承擔。」其中一場與王敏奕的強暴戲成熱話，他表示拍攝時沒想太多，只想盡快拍完，但拍罷卻驚到腳震：「嗰場戲我哋去咗元朗一間舊學校取景，要郁手郁腳又推佢落地，第一個Take就要揞住佢個嘴，點知手上隻錶一下就拍到佢，整花咗佢塊面少少。（佢之後做新娘喎！）咪係！佢又冇講，後尾知道嗰陣好驚呀！我唔知點交代。」

同劇還與張慧儀有不少纏綿戲，提到對方多年前演過「蜘蛛精」，Edmond則做「唐僧」，他笑說：「估唔到十幾年後，蜘蛛精食唐僧肉。」想知道更多，記得本星期五、六、日收睇《閨蜜睡房》！

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