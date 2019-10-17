忍無可忍！謝霆鋒怒爆紅館　太空船騷夢碎

謝霆鋒全面回歸香港樂壇，並着手「找數」啟動開個唱模式，但早前卻在容祖兒演唱會上自爆「個唱唔開啦！」當歌迷估他「認真定吹水」時，日前他接受東網獨家專訪，灰爆說：「係真嘅！我有幾何出嚟吹句水就走咗去呀！同紅館入咗兩年紙都被彈（拒批期），唔關我事㗎！（堅嬲？）有㗎！」

入紙兩年彈完又彈

問到何解被拒？他說：「唔好問我，問紅館啦！今年年底個期冇啦，本來紅館都畀咗明年4月個期，不過只得9至10日，我諗住整個好『勁揪』嘅台畀大家，搭台都6、7日啦，咁我開兩場呀？我咪死得囉！諗住等到之前7、8月，依家都冇消息，即係冇啦，係咪好灰心先？」又說前後已簽了三次被拒的文件：「只想講……唔喺佢哋度開囉！」

據知，他亦曾向大球場埋手，可惜同是多次被請食「閉門羹」。據知他心目中的「鋒狂」舞台設計， 是想將紅館改頭換面變成巨型太空船，所有樓梯都要裝LED燈，有知情者稱：「霆鋒想入場啲人唔覺紅館係紅館。」可惜太空船空降紅館始終夢碎。

創「搖滾美食節」慰粉絲

為免「鋒迷」失望，多計的霆鋒首創將搖滾和美食合二為一， 將於11月30日及12月1日在澳門舉行兩場「鋒味搖滾美食節」，請得容祖兒、羅力威、許靖韻、JW及樂隊Mr.任嘉賓，還有一眾鋒味廚師及大廚朋友助陣。霆鋒安撫歌迷說：「唔開香港騷，咪嚟睇我個搖滾美食節，仲好啦，可以容納4、5千人，搞呢個Project， 我當巡唱咁做。」他已計劃完成澳門首站後，明年開始作東南亞巡迴，並會無限期舉行。與此同時，他構思一個內地音樂節目發掘樂隊，最大宏願是承傳搖滾精神：「依家做Band好艱難，想安排內地Band仔加入搖滾美食節團隊，帶佢哋周圍去表演。」

對於這個創舉，霆鋒認為美食已不再是飽肚而是娛樂：「以前啲人會影張靚衫相嚟Show Off，但依家啲人喺食嘢前影嗰張相仲緊要過食落肚，早、午、晚一日炫耀三次，咁我又諗齋食又唔夠，齋睇又爭啲嘢，齋聽時又有乜嘢可以做呢？所以喺一年前我開始有呢個搖滾美食節構思。」屆時他又唱又煮，現場會播《鋒味》節目，螢幕中的「鋒味菜」在現場提供：「因為好多人話睇到食唔到，依家就係睇到又食到，一邊食一邊聽音樂，雙重享受。」

場地：Artyzen Club

髮型：Ricky Kwok

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