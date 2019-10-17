開騷分享做人妻　麥潔文應大則大應細則細

歌手麥潔文（Kitman）假麥花臣場館舉行演唱會，獲張彥博、楊玉梅等藝人到場支持。她以快歌掀起序幕，還走落台與大家握手。之後女兒天天出場，兩母女合唱《至少還有你》，身為唱歌老師的她又與多位學生合唱。她又在台上分享人妻心得，笑言要「應大則大」及「應細則細」：「應大則大係指胸襟，唔係胸圍呀，應細則細就係要細心，因為男人多數粗心大意，不過我同老公調轉，我係粗心大意。」

江華唔認靚仔：「係型」

接着老公江華出場，兩人合唱《Miracle》，全場尖叫歡呼，Kitman說：「你一出場就成為焦點，我有啲呷醋。」有觀眾大叫「錫啖先」，江華即向老婆送花，之後Kitman落台換衫，江華留在台上同大家傾偈，觀眾大讚他靚仔，他回答：「唔好講呢啲說話，去到呢個年紀仲叫我靚仔，令我慚愧。」他又叫大家點歌，觀眾點了他演出的無綫劇集《九五至尊》的歌，他笑言：「證明有睇我嘅電視劇，亦證明你哋都唔細啦！」觀眾大讚他「好型」，他說：「係啦，去到呢個年紀唔係靚仔，係型！」歌迷叫他encore，他不想搶風頭說：「呢啲留番畀我老婆啦，我上嚟唱歌畀佢換衫。」

之後兩人再合唱《分分鐘需要你》，江華又賣口乖讚老婆好靚。Kitman則謂開心可以開騷，江華謂：「你一直自己唔唱啫，唔係我唔畀你。」Kitman即謂：「但你叫我湊仔。」江華就謂：「啲仔都大晒啦，唔使再湊。」期間她又多謝歌迷特地從內地或從外地搭飛機來捧場，亦希望明年可以再開演唱會，最後唱出《夜夜痴纏》為演唱會畫上完美句號。

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