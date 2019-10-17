珍妮花ig貼「老友記」聚會照即破紀錄

今年係美國長壽處境劇《老友記》（Friends）25周年紀念，因該劇Rachel一角走紅的女星珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）一直沒有開ig），為了紀念《老》周年紀念都要破例開一次。

而首個Po正是她與《老》一眾「老友記」包括麗莎卻盧（Lisa Kudrow）、卻妮高絲（Courteney Cox）、麥尼賓（Matt LeBlanc）、大衛舒溫馬（David Schwimmer）以及馬修培利（Matthew Perry）近日聚會的照片。據知她們相約在卻妮家聚會。珍妮花亦有留言說：「而現在我們亦是Instagram朋友。Hi Instagram」

珍妮花一開ig首30分鐘就已吸引11.6萬名跟隨者，而截至昨日下午5時，她的跟隨者人數已衝破600萬人，打破哈利王子（Prince Harry）與老婆梅根（Meghan）今年4月創下的紀錄，而成為ig史上跟隨者人數最快達100萬人的紀錄！而張聚會相亦有逾800萬個like，就連珍妮花的圈中好友包括樂壇天后瑪莉亞卡里（Mariah Carey）、女星姬赫遜（Kate Hudson）以及影后慧絲溫達絲般（Reese Witherspoon）都有留言歡迎她加入Ig，其中慧絲更稱她為「Insta珍」。

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