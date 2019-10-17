算命師睇好夫妻關係　咸素媛明年有望再佗B

韓國43歲女星咸素媛與較她年輕18歲的內地網紅陳華，去年2月在中韓兩地註冊結婚，同年12月18日誕下7.3磅的中韓混血B女，二人在綜藝節目《妻子的味道》中公開婚後生活，多次因夫妻問題出現矛盾，早前咸素媛就因金錢問題與老公起爭執，令陳華一怒之下離家出走，加上婆媳問題，不少觀眾都不睇好二人的婚姻，指二人遲早會離婚。

而前晚播出的一集《妻子的味道》就講到陳華的父母去找算命師，問兒子及妻子咸素媛的八字是否合得來，算命師指咸素媛是屬土性，而陳華則是火性，因為缺水而容易鬧交，雖然多磨擦，但不會分開，他又指明年二人的運氣會變好：「明年中應該會有第二個胎，咸素媛的八字是有兒子和女兒運，第二胎應該是兒子吧。」陳華的父母聽後都表現十分開心，而在直播室的咸素媛亦好驚喜：「這不是劇本吧？這是真的嗎？」

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