皮笑肉不笑！伍詠薇講嘢難分真假

藝人伍詠薇早前首度為動畫電影配音，她說：「我今次聲演《愛登士家庭》的話事人梅蒂絲（Morticia），英語版由金像影后查理絲花朗（Charlize Theron）聲演，我呢次獲邀聲演粵語版真係好開心，亦都好很榮幸。呢次配音難度在於動畫角色嘅口形，主要配合英語，用粵語聲演係有一定難度，平時我為自己演出嘅戲配音，會知道對白內容，比較容易『夾口形』，但呢次要配合英語對白嘅口形，係另一種挑戰，好彩有專業嘅香港配音領班，同埋出色嘅翻譯幫助演出，呢次動畫配音經驗實在非常有趣！」

她笑言自己的性格與女主角梅蒂絲很相似：「我平時講嘢，有啲皮笑肉不笑，人哋唔知我『講真定講假』，我自己都覺得同戲中梅蒂絲嘅說話方式非常相似，哈哈。」說到今次配音最難忘的感受，她指除了要『皮笑肉不笑』去講對白之外，也經常要氣若游絲去講很長的對白：「其中一句對白，我喺屋企對着自己隻貓足足練咗二百次，難度在於要捉緊節奏及語氣，貓咪都以為我傻咗。」

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