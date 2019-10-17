東方日報C1：霆鋒怒爆紅館　太空船騷夢碎

謝霆鋒回應歌迷集氣訴求，全力打造苦等19年、將舞台變成太空船的「鋒狂」個唱，但他正式宣布與請他食「大檸檬」的紅館割席：「唔喺佢度開囉！」為補償粉絲遍地心碎，他首創「搖滾美食節」世界巡迴騷冧歌迷，並以「Band壇教父」身份打救零出路的熱血樂隊。

霆鋒全面回歸香港樂壇，並着手「找數」啟動開個唱模式，但早前卻在容祖兒演唱會上自爆「個唱唔開啦！」當歌迷估他「認真定吹水」時，日前他接受本報獨家專訪，灰爆說：「係真嘅！我有幾何出嚟吹句水就走咗去呀！同紅館入咗兩年紙都被彈（拒批期），唔關我事㗎！（堅嬲？）有㗎！」

入紙兩年彈完又彈

問到何解被拒？他說：「唔好問我，問紅館啦！今年年底個期冇啦，本來紅館都畀咗明年4月個期，不過只得9至10日，我諗住整個好『勁揪』嘅台畀大家，搭台都6、7日啦，咁我開兩場呀？我咪死得囉！諗住等到之前7、8月，依家都冇消息，即係冇啦，係咪好灰心先？」又說前後已簽了三次被拒的文件：「只想講……唔喺佢哋度開囉！」

據知，他亦曾向大球場埋手，可惜同是多次被請食「閉門羹」。據知他心目中的「鋒狂」舞台設計，是想將紅館改頭換面變成巨型太空船，所有樓梯都要裝LED燈，有知情者稱：「霆鋒想入場啲人唔覺紅館係紅館。」可惜太空船空降紅館始終夢碎。

發掘樂隊承傳搖滾

為免「鋒迷」失望，多計的霆鋒首創將搖滾和美食合二為一，將於11月30日及12月1日在澳門舉行兩場「鋒味搖滾美食節」，請得容祖兒、羅力威、許靖韻、JW及樂隊Mr.任嘉賓，還有一眾鋒味廚師及大廚朋友助陣。霆鋒安撫歌迷說：「唔開香港騷，咪嚟睇 我個搖滾美食節，仲好啦，可以容納4、5千人，搞呢個Project， 我當巡唱咁做。」他已計劃完成澳門首站後，明年開始作東南亞巡迴，並會無限期舉行。與此同時，他構思一個內地音樂節目發掘樂隊，最大宏願是承傳搖滾精神：「依家做Band好艱難，想安排內地Band仔加入搖滾美食節團隊，帶佢哋周圍去表演。」

對於這個創舉，霆鋒認為美食已不再是飽肚而是娛樂：「以前啲人會影張靚衫相嚟Show Off，但依家啲人喺食嘢前影嗰張 相仲緊要過食落肚，早、午、晚一日炫耀三次，咁我又諗齋食又唔夠，齋睇又爭啲嘢，齋聽時又有乜嘢可以做呢？所以喺一年前我開始有呢個搖滾美食節構思。」屆時他又唱又煮，現場會播《鋒味》節目，螢幕中的「鋒味菜」在現場提供：「因為好多人話睇到食唔到，依家就係睇到又食到，一邊食一邊聽音樂，雙重享受。」

成年冇聯絡婷婷 睇報紙先知生咗B

霆鋒曾說過美食拉近和家人的距離，自小在外國讀寄宿學校，早已習慣獨來獨往的他，直至愛上入廚後，母親狄波拉成為他的「熟客」而增進母子情。已為人母的妹妹謝婷婷快將返港，問到可會親自下廚請一家人「食好西」慶祝？他竟說：「其實我同佢已經成年冇聯絡、冇傾偈，到時我未必喺香港，又唔知佢幾時返香港。」可知妹妹生B或見過外甥？他擰擰頭說：「完全唔知，我都係睇報紙先知，睇到BB個樣。」可會恭喜妹妹？他笑笑 口說：「祝佢好運，Good Luck啦！」但強調生於非傳統家庭，少 互動不代表兄妹情淡，他霸氣說：「如果佢需要我時，我一定會出現。」

談及其父謝賢和前妻甄珍傳復合，他又笑住說：「係咩？幾多新聞喎！（傳去巴黎結婚添？）黐線！（支持父親再婚？）佢大喇！由佢想點就點啦！」最後問及女友王菲，本是有問必答的他突然Dead Air，堅持低調愛情。

無數次被挑機 鬥名廚「最得人驚」

被網民封為「Chef Le Mon」的謝霆鋒，三年前獲史上首位「米芝蓮之友」榮譽，成名期間遇上無數「挑機者」，他 覺得「最得人驚」的一次挑戰是參加《名廚爭鋒》節目，跟加拿大籍名廚David Rocco進行廚技PK賽。

自認求勝心切的他說：「呢次係我喺呢4、5年嚟，人生中 最大壓力嘅一次挑戰，嗰個係美國電視平台，係代表中國打西方，東方（人）係咪唔輸得先？」覺得至具難度一環是 比賽期間全程被動，買餸、菜式及食材等統統考臨場急才，加上有工作人員隨身及比賽時間長達一個月，令他有疲勞轟炸的辛苦感，壓力大過做演唱會，最終他贏得漂亮一仗，他謙稱：「因為喺澳門、順德、馬尼 拉、怡保及吉隆坡呢啲亞洲地方比賽，令我佔咗少少優勢。」霆鋒想跟David Rocco再鬥多次，或於加拿大、意大利作賽，比試他最強的西餐。

場地：Artyzen Club

髮型：Ricky Kwok

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