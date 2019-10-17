小方Kenny到賀　泳兒37歲牛一開騷眼紅紅

泳兒37歲生日，首個願望達成了，還有小方和Kenny到賀，感動到眼紅紅！

歌手泳兒昨日37歲生日，晚上假Star Hall舉行演淐會慶祝，她先以全黑造型獻唱《天使明明在此》揭開個唱序幕，之後換上全白色裝扮唱出《花無雪》，她表示在網上收集歌迷最想聽的歌單，揀選了最多票數的十首作為「Love Song Medley」。

小方公開手機錄音

嘉賓請來了方力申，二人合唱《十分愛》，小方趁恭喜壽星女時公開手機中泳兒邀請他當嘉賓的錄音聲，聲音嬌美的泳兒說：「我呢……想請你做嘉賓得唔得呀？有冇時間同埋有冇興趣？」聲帶中的小方回答：「點解會請我做嘉賓㗎，請啲勁啲嘅人啦，同埋你公司咁多人，個個都咁叻，應該請Kenny（關智斌）佢咁紅。」引得哄堂大笑。泳兒自言愛游水，小方說看泳兒應愛游背泳，她則說是游狗仔式…之後二人再合唱《好心好報》。

Kenny賀心願達成

而另一位嘉賓原來真的是請關智斌，二人合唱《預言書》後，Kenny問泳兒為何會邀請他當嘉賓，更言兩人沒有交集：「你係唱家班，合唱應該係同吳浩康、海鳴威。」而Kenny更即時帶領台下歌迷唱生日歌祝賀喜壽星，泳兒說：「其實去年Kenny喺同一時間、地點開騷，一年後你就可以喺紅館開騷。」Kenny果然明白泳兒心意，即送上紅館的小模型祝她願望達成。

之後，當泳兒唱完《花心》後在台上盡吐心中情，指三年間經歷了好多崎嶇，期間哽咽落淚，但強調要活在當下，趁有聲有力就去做想做的事和音樂，她從沒想過放棄，會保持信念跨去過。

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