娛樂界百大權力榜公布　慧絲成影星之冠

美國電影雜誌《The Hollywood Reporter》（《THR》）公布今年100位娛樂界最具權力人士排行榜，結果迪士尼行政總裁（CEO）Bob Iger高踞榜首！而僅次於Iger就是Netflix CEO Reed Hastings與Ted Sarandos。而排第5位則是剛升職為漫威（Marvel）首度創意總監的前主席Kevin Feige。

頭10位中沒有幕前人士，奧斯卡金像影后兼監製慧絲溫達絲般（Reese Witherspoon）排第37位，成為今年《THR》百大權力榜中最高位置的影星！此外，三大超級英雄電影女星「小丑女」瑪歌羅比（Margot Robbie）、「蜘蛛女」Zendaya以及「黑寡婦」史嘉娜祖漢遜（Scarlett Johansson）等女星都有入圍。

至於男星方面，荷里活動作巨星狄維莊遜（Dwayne Johnson）就排第45位，成為男星之中最高位置。而一眾男星包括里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）、畢彼特（Brad Pitt）、韋史密夫（Will Smith）以及Kevin Hart等都有入圍。

值得一提就是美國前總統奧巴馬（Barack Obama）與夫人米歇爾（Michelle）都有打入今年《THR》百大權力榜，他們以電影監製身份排第50位。此外，百大權力榜亦不乏華人入圍。《水行俠》（Aquaman）華裔導演溫子仁（James Wan）都榜上有名排第80位。