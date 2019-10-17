《哪吒》入圍奧斯卡最佳動畫提名初選

美國電影藝術與科學學院（AMPAS）今日公布32部入圍來屆奧斯卡金像獎最佳動畫提名初選的電影名單。今年入圍的動畫數量之多打破了2016年27部的最多紀錄。

在32部動畫之中有已上映的荷里活賣座動畫如《反斗奇兵4》（Toy Story 4）、《Pet Pet當家》（The Secret Life of Pets 2）以及中美合拍片《長毛雪寶》（Abominable）等之外，亦有多部未上映的矚目動畫包括下月上映的《魔雪奇緣2》（Frozen II）、《愛登士家庭》（The Addams Family）以及《變雀特工》（Spies in Disguise）。而值得一提就是迪士尼的賣座片《獅子王》（The Lion King）雖然符合電腦合成動畫片的資格，但迪士尼卻並未有為影片報名參與角逐最佳動畫。

除了荷里活動畫之外，早前在中國票房大收近50億人民幣的國產動畫《哪吒之魔童降世》以及合拍片《白蛇：緣起》都有入圍，其中《哪》亦有報名角逐最佳國際電影。此外，同樣已報名角逐最佳國際電影提名的日本賣座動畫《天氣之子》亦有報名最佳動畫，而另一日本動畫《海獸之子》、《小學生老板娘》以及《普羅米亞》都有入圍。