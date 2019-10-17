做古天樂避風港！宣萱冇避忌唔使「留全屍」

影帝古天樂（古仔）與宣萱的緣分，始於1994年合演的無綫處境劇《餐餐有宋家》，到17年前隨着《尋秦記》煞科，銀幕上二人突然走在平衡線上，再沒有膠着點！直至早前宣萱簽約古仔旗下，終於再合演新戲《犯罪現場》。在戲中二人關係曖昧，扮演重犯的古仔離世後，將眼角膜捐贈給弱視宣萱，遺「愛」人間。

相隔多年再合作，宣萱形容二人默契依然，訪問期間雙方互窒吵鬧，「Mr.Cool」更罕有露齒笑，或許就如他所言：「今次我個角色嚴重失眠及出現幻視，租住宣萱屋企後先有避風港，壓力得以紓緩。」無論戲裏戲外，宣萱的樂天都感染到古仔，當了他的「安樂窩」，彼此友誼不言而寓。

戲中古仔雖犯罪，但卻不容「被屈」，為眾兄弟應得的花盡心力去「尋求公義」。談到角色性格，他坦言：「佢覺得幫兄弟緊要過生命。（同你本身好似？）應該話事有緩急輕重，邊樣緊要就做邊樣先。」煞科戲令古仔印象難忘：「拍之前嗰幾日黑雨，發現咗好多紅螞蟻，我仲要碌地，又擔心會咬到工作人員，每次埋位都要用火烘一烘。」他又笑指拍檔凌文龍對拍動作戲特別興奮：「見佢咁咪安排場3樓跳落嚟嘅戲畀佢親身上陣囉，本來有替身嘅，不過事前安排佢試咗位好多次。」

問到宣萱如何看待「器官捐贈」，她毫不忌諱地答：「18歲嗰年我喺英國考車牌，當時會夾住器官捐贈回條，我爽快咁簽咗，總之我全身可以幫到人嘅，都可以隨便拎走。可能會係中國人嘅大忌，覺得要留全屍，但我覺得唔會劏開我就算，一定會縫合嘅。」至於日後她想在影壇挑戰甚麼角色，古仔即「搶答」：「佢好少演反派，畀個壞人角色佢演吓囉。」宣萱補充：「係呀，我最多演過大婆，畀氣二奶受咋。」

宣萱

Wardrobe: Cocktail

Hair: Keith Wo @La Biostheque

Make up: Kamen Leung

古天樂

Hair : Dan Tam @O4

Make up : Carman Man

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