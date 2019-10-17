離巢做老闆！鄭敬基馬來西亞開公司搞活動

藝人鄭敬基（Joe）今日到電台分享工作動向，他指雖然跟TVB脫離賓主關係，但都冇唔開心，因為覺得已完成「任務」：「都拍咗11套劇，其實每間公司都有完嘅時間，都好感激TVB、監製。」續自爆不獲續約消息曝光前，都曾想過跳出框框外闖，故一直都拖字訣唔返公司簽約：「當時已經有馬來西亞嘅製作公司，想同我傾合作做生意，係幫香港Artist喺嗰邊開演唱會、做吓啲Event嘉賓，吉隆坡嗰邊已經有個可以容納2000人嘅場地，開拓廣東歌市場，自己都想做，但又未肯定，所以冇專登返TVB簽約，一簽就要簽兩年，以往對合約條款都冇咩異議，但就成日都只可以獨家，比較狹窄。」

邀請《牛下女高音》中佬團任開幕嘉賓唱歌

回復自由身後，Joe順利傾成馬來西亞生意，將明年1月中成立公司，他笑言希望開幕禮邀請《牛下女高音》班中佬去唱歌，問到是否一個好開始？他表示：「唔敢講，但真係多咗Option，遲啲都會去ViuTV錄一個音樂節目。（Free啲？）係嘅，我好支持自由創作，去邊個台都得非常鍾意。（投資咗幾多錢？）冇，我係唔要收入，放番入營運，呢個係轉型機會，太太非常支持，我哋兩個都係同步，唔會話擔心點搵食。（有考慮當地置業？）其實都好近香港，反而係有朋友問我點（置業）。」

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