日本打大風！陳蕾滯留　被警報嚇醒嗌心寒

歌手陳蕾上電台宣傳創作新歌《熒光》，講述要捉緊內心微弱的光，放大照亮自己，以影響他人。今次是跟新音樂班底合作，MV更飛到日本東京拍攝：「創作嘅時候就已經諗到係要去一大片叢林拍攝，去尋找一點光咁。（新公司揼本啲？）Budget方面真係唔知，但覺得係好幸福，公司好願意聽我嘅意見，會同我溝通、尊重我，畀我去嘗試。」

陳蕾透露今趟日本之旅一共拍了兩個MV，稍後將繼續推出新歌：「已經Plan緊下年啲歌曲，都係以創作為主，想自己填埋詞。（咁趕會好大壓力？）都係，但去日本都放咗自己幾日假放鬆，咁啱遇上最強颱風，滯留咗2日，就有去啲Cafe寫歌，返嚟都總算有交代，其實都想去多啲地方寫歌。」講到身處異地碰上大天災，她坦言當時都好擔心：「瞓到凌晨部電話突然響起好恐怖嘅警報，係提醒我哋打風有地震，但我係Feel唔到，不過個警報令我好心寒。（有影響拍攝？）冇，因為喺之後先颱風，都好幸運，冇穿冇爛返嚟，去咗日本最長嘅時間，計埋滯留都留咗成15日。」

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