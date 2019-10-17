翁嘉穗唔敢同阿姐爭代言：佢地位好穩固

海馬集團主席鄔友正與太太翁嘉穗到西貢清水灣片廠探班，為代言人汪明荃（阿姐）拍攝海馬牌新一輯廣告打氣。講到阿姐笑言擔任代言人已經31年，比她們夫妻結婚更耐，翁嘉穗受訪笑說：「係呀，我選香港小姐都係阿姐做評判，嗰陣佢已經代言緊海馬。（你唔做生招牌？）梗係唔可以同阿姐爭啦，阿姐嘅地位好穩固。」

雖然近期市況麻麻，但翁嘉穗指公司生意也很穩定，現在主攻拓展馬來西亞市場，她說：「內地做咗好多年，新加坡亦都係當地銷量冠軍，馬來西亞做咗幾年亦愈嚟愈好，馬來西亞多華人，鍾意講廣東話，《金宵大廈》佢哋都有睇，我哋都有啲合作喺劇裏面，之前有啲新聞話阿姐先係big boss，哈哈。」

翁嘉穗透露在越南也有物業，也會考慮在馬來西亞置業，而身為慧妍雅集主席的她除了要處理會務，亦正修讀藝術課程，又要為公司篩選產品，相當忙碌，笑問她才是公司的big boss？翁嘉穗笑說：「唔係，只係畀吓意見。」

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。