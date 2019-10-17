邀緋聞女友石祐珊拍MV　王梓軒食檸檬

歌手王梓軒為頒獎活動擔任頒獎嘉賓，透露會即場唱12月底舉行的演唱會的主題曲，今次是首次台上唱，特別緊張，為此已練習多次，他又表示將為此歌拍MV：「入行十年，有好多朋友、夥伴、恩師要多謝，個MV會以不同形式去演繹。大家都知我恩師係趙增熹，佢咁多年嚟從來都唔幫歌手拍MV，今次願意粉墨登場，我叫咗佢好耐，佢終於答應客串。（緋聞女友石祐珊（珊珊）有冇份演？）我有叫佢，佢唔肯，尋日仲喺度講阿熹拍，佢就拍，依家唔知，同阿熹識咗十幾年，珊珊都合作八年幾，阿熹排第一，佢排第二都應該要出場啦。」而有冇邀請薛家燕拍？他則表示家燕冇空拍攝。

提到12月底的演唱會，問到會否怕到時場面混亂，會否有其他應變計劃？他說：「我哋都有諗過，暫時唔會變，照原定計劃，大家都未能諗到嚟緊嘅情況，而且我演唱會內容好正面，希望帶畀感覺到正能量。」

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。