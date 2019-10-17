真相大白！王敏奕告梁漢文性侵掀高潮

由演員王敏奕與梁漢文演出的ViuTV劇集《假設性無罪》，大結局將於下周三（23日）播出。劇集以一間充斥着性騷擾和以性別優勢獲取工作機會的設計公司Fly Mind為背景，以職場性騷擾為題材，揭示職場不良文化。明晚（18日）將掀起全劇高潮，王敏奕與梁漢文之間的性侵羅生門事件終真相大白。劇集開首講述林梓慧（王敏奕飾）指控遭上司何英傑（梁漢文飾）性侵犯，雙方各執一辭。

事件原來另有內情，王敏奕劇中好友Vivian（雷深如飾）亦曾在公司受到性騷擾，後來不堪身邊同事的冷言冷語和欺凌而自殺，王敏奕深入公司，查出導致好友自殺的罪魁禍首。她不惜以自己作餌，引誘梁漢文，設局將梁漢文陷入官非，為好友討回公道。梁漢文與王敏奕共處一室，遇到王敏奕的猛烈攻勢，梁漢文險些失守，幸好最終能把持自己。及後，二人在辦公室當面對質，王敏奕終發現一直誤會梁漢文，背後原來另有人在搞鬼。

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