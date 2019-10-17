陳庭欣教鸚鵡講I Love You全因私心

藝人陳庭欣（Toby）出席電台訪問，並應主持鄭裕玲（嘟嘟）要求帶同她飼養的三隻鸚鵡現身，其中一只是之前走失的shabushabu。Toby表示鸚鵡很聰明，識握手，會學人講嘢：「佢會唱生日歌，阿媽又教佢講，點蟲蟲，但好想教佢講Love you 。（想佢代你同男友講？）梗唔係啦，想Shabu同我講Love you咋！」

問男友可有對shabushabu呷醋？她謂：「唔會，男友同屋企人都好錫佢哋，人可以照顧自己，佢哋唔得，所以我會花多啲時間照顧佢哋，會講古仔佢哋聽，又要同佢哋傾偈。」雖然試過「飛走」的尋子經歷，但她都不忍心將牠們的羽毛剪短：「朋友都叫我剪短咗佢哋翼嘅羽毛，雖然唔痛，但我都唔想，因為羽毛短咗飛得唔高，但從小由bb我教識佢哋飛，我唔捨得，飛係佢哋天性，惟有自己再小心啲，唔好畀佢再走失。」

因飼養鸚鵡有多年經驗，不少人都透過社交網問她的心得，亦有執到被遺棄的鸚鵡都問她如何處理，所以她有收養了3隻被棄養的鸚鵡，令家中成員已增至6名。

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