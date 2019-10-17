紅顏薄命！劉永第一任妻子戴良純坎坷一生

劉永第一任妻子戴良純被喻為清純玉女可惜紅顏薄命，被第一任丈夫劉永襲擊毀容離婚後，其第二任日籍醫生丈夫，亦被她的前度男友在她面前殺死，情路坎坷。

劉永的第一任台灣妻子戴良純，1980年從台灣來港發展，83年與劉永合作電影《青春1000日》相識相戀並結婚，有指婚後劉永性格大變發生家暴，戴良純避走台灣投靠家人，但有指劉永懷疑有人「出軌」，飛到台灣用刀和叉子將太太刺傷令其臉部毀容，法院亦判處劉永2年6個月有期徒刑。

離婚後，戴良純另覓男友，但拍拖後有感男友不是好人亦分手收場。她及後再認識了一名日本醫生男友小林守並付托終生於1992年結婚。但前度死心不息追到日本，在同年12月在戴良純面前把小林守殺死。之後戴良純銷聲匿迹，下落不明。

另外，劉永1992年與亞姐黎燕珊結婚展開第二段婚姻，婚後育有一子一女。惟2000年二人關係產生變化，有指與家暴有關。黎燕珊繼而提出離婚，更向高等法院申請禁制令，禁止劉永接觸一對子女，最終2004年正式離婚。

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