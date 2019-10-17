王麗嘉做Model最怕着高踭鞋　點克服？

名模馬詩慧（Janet）與細女王麗嘉（Irisa）出席時裝品牌活動，Janet透露她們剛由意大利出席內衣騷回港，Irisa透露是以代言人身份出席，但並沒冇行騷，她說：「我都想行，但佢哋啲模特兒着嘅高踭鞋好高，我着唔到，最怕着高踭鞋，特別係尖頭，一着對腳就好痛。」Janet解釋阿女是腳趾外翻，好彩後生仲可以保救，而要行騷就要克服怕着高踭鞋這問題。

Janet又透露Irisa今次去意大利全程帶病：「佢腸胃炎，飛之前已經唔係咁舒服，去到當地即刻買藥食，所以冇咩點行街。」Irisa說：「佢同家姐去咗行街，我喺酒店瞓咗三日，咩都冇做。（有冇瘦到？）冇瘦到，不過我冇磅瘦咗幾多。」

而久未露面嘅楊受成姪女楊永晴（Vincy）亦有出席活動，Vincy同一眾嘉賓影完大合照之後，便離開未有受訪。

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