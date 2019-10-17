高橋祐也恐嚇同居女友被捕

日本老牌女星三田佳子的次子、39歲的高橋祐也又再生事，他因恐嚇同居女友、日本女團乃木坂46的24歲前成員大和里菜，今早在東京中央區的寓所被警方拘捕。

據報道，大和里菜上月底返回家鄉，但男方想她快點回來，於是發訊息催促，但一直沒有回音，於是多次憤怒傳訊息，高橋於本月5至9日透過LINE向女方警告：「我打算殺死你老竇」等字句，疑作出恐嚇。據悉，高橋於本月5日在Twitter透露，大和里菜已為他誕下一名男嬰，之後，高橋因病入院，而大和里菜就借機帶BB返家鄉，而大和的父親一直反對她和高橋一齊，於是聲言不會給高橋帶BB回去，因而發生爭執。高橋在Twitter曾表示，與女友已沒有見面一段時間，好寂寞，好同想同兒子見面。

高橋曾多次犯案，今次是第5次被捕，他於1998年、2000年、2007年及2018年4度因涉毒被捕，第3次被捕後判1年6個月入獄，去年第4次被捕判2年6個月，但緩刑5年。

高橋與大和里菜關係複雜，男方於2010年與圈外女子結婚，育有一子，但之後爆出與大和里菜搞婚外情長達兩年，期間女方遭男方暴打驚動警方調查。大和里菜今年3月被傳懷有3、4個月身孕，加上男方2月底發文宣布要再婚，被外界以為兩人已經結婚，但知情人士爆料，兩人那時候還沒有「正式登記」，結婚是真是假令人懷疑。