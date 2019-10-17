鞏俐同老公登法國雜誌封面　大爆相戀經過

今年5月，54歲鞏俐與71歲法國電子音樂大師Jean Michel Jarre亮相康城電影節，其後宣布再婚，兩人近日登上法國雜誌《Paris Match》，接受拍照及訪問。

雖然兩人年齡相差17年，但相當登對，Jean被問到婚姻和家庭的問題，他都大方一一回答，報道的標題更出自Jean對鞏俐的高度評價：「鞏俐體現了現代中國女性的獨立精神」，對愛妻極度誇獎。Jean表示，鞏俐是中國影壇的傳奇人物之一，通過鞏俐，讓全世界的人見識到中國電影的偉大。他又說儘管語言和文化方面有一定的差異，但他們相處得非常融洽。

Jean又透露和鞏俐邂逅的經過，他透露當時正在倫敦和斯德哥爾摩舉行《Electronica》巡迴演唱會，途經法國巴黎，在一個朋友家裏跟鞏俐相識，第一次見面就感覺對方是自己正在尋找的人，甚至可以說是發現了另外一個自己，兩人像是一見如故的老朋友。

Jean曾經歷三次失敗的婚姻，歷任妻子都是漂亮的女演員，第二任太太夏綠蒂藍萍（Charlotte Rampling）持續了22年，於1998年離婚，Jean表示夏綠蒂在他生命中仍佔很重要的地位，是他的孩子母親，他的好朋友。