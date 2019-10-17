那英遭網絡欺凌　發文怒斥造謠者

大陸女歌手那英罕有在社交網發長文，透露網絡欺凌，她自言從未發過這樣長篇大論，對於自己是公眾人物，一言一行受到關注是無怨無尤，很多地方做得不好也會虛心接受及反省，努力為社會及為孩子做一個好榜様。但最近受到一些污衊、詆毁她和家人的網絡文章，以及惡意轉載，引起愈來愈多無端的揣測與惡評，對她和家人帶來極大的傷害，也讓好多朋友擔心她。她說：「如果只是針對我個人，無論甚麼樣惡毒的謠言，我都可以不予理會。但這次網絡霸凌的矛頭指向我深愛的家人和我極欲保護的孩子，讓為人妻為人母的我，再也無法沉默。」

她形容家人和孩子是手無寸鐵的受害者：「我可以向他們解释群眾的圍觀源自無害的好奇心，但要如何讓他們接受未來都要生活在這樣一個充滿惡意、隨時隨地殺人於無形的環境裏，而這一切只因為自己的家人是所謂的明星，所以應該忍受，别無選擇？」她更怒斥說：「在這裏我想對躲在網絡背後操縱暴力的人說：你們妄想可以永遠躲在陰暗的角落裏，用這些惡意論調來破壞别人的幸福。」那英說朋友都對她說謠言止於智者，叫她乾脆不要理會，但她無法姑息網絡暴力的如作俑者，決要訴諸法律，並已經決定委託律師，保留法律追究權利，相信正義存在大部人心中，邪惡必將無所遁形。

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