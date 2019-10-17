瘀事！Cheronna跑到嘔　Aka爆汗認樣衰

組合Super Girls成員Aka與Cheronna日前齊齊受訪，為11月24日舉行、抗愛滋工作籌款的慈善跑宣傳。二人找來教練拉筋熱身，為賽前作好準備。當日是Cheronna爆分手後首次見人，比之前消瘦不少，但心情不錯。她表示不回應感情事，只透露狀態很好：「好開心，依家專注工作。」她們表示首次一同參加慈善跑，覺得很有意義，並指很多小朋友在母體已感染愛滋病，希望活動可以令更多人關注。

傷患纏身

二人表示將跑10K，除了改善夜睡習慣外，亦要調理身體，Cheronna自爆頸椎移位：「影響右邊半邊膊頭同手痹咗，係兩、三個星期前發生，突然間覺得痛，因為早嗰個月身體唔好，好少飲水，又唔夠瞓，身體水分抽乾，肌肉就掹得好緊，掹到條頸再歪啲，同埋本身已經歪，所以希望比賽前醫好。」她坦言自中學拗柴後，右邊身開始出現很多問題。Aka則右腳患筋膜炎：「踩落去好似係有千絲萬縷嘅神經擴散喺隻腳，好痹！物理治療師會搵啲嘢『銳』落去，痛到我大嗌。」

食飽出事

她們表示喜歡跑街，Aka笑言試過跑到成身汗被人認出：「佢想影相，雖然我樣衰到嘔，但因為夜晚光線唔充足，所以都有影。」又分享跑步瘀爆事：「有次跑步，朝早食咗個麵，喺肚裏面『啷吓啷吓』，搞到橫膈膜痛，所以要掩住跑，但有個人喺後面用大聲公話『前面嘅放慢腳步，保持呼吸』，我諗住大家唔知係我，就繼續跑，點知後尾佢架單車踩喺我隔籬，對住我話『保持呼吸』，搞到好多人望住我，下次我唔會食到咁飽。」而Cheronna笑言中學時試過跑步前吃了麵包：「之後原舊嘔返出嚟，真係好辛苦。」

Cheronna

髮型：Calvin Tsoi

化妝：Melody Chiu

Aka

髮型：Alva Lam

場地：adidas

教練：Lawrence Wong

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