母子相擁而哭！林子博囝囝做小丑裸跑氹病母

藝人林子博太太患上罕見病，早前他更被無綫裁員，但一家四口仍充滿正能量。有慈善機構近日發起為其太太募捐，子博卻希望將愛心「推己及人」，婉拒對方好意。而子博囝囝親筆寫「情書」給媽媽，搞到兩母子相擁而哭，小小年紀的他更不時於家中「醜化」自己，為博母親一笑。

加入「失業大軍」行列的林子博，幸獲不少圈中好友幫忙搵工，稍後將有拍劇及電影工作，得以緩困。近日有慈善機構舉行首映活動，並針對子博太太Shirley所患的罕見癌症「平滑肌肉瘤」，宣布成立慈善基金。

基金助同路人

首映禮上，子博的圈中好友魯振順及駱胤鳴等亦現身支持，而他與Shirley及幾位病友則於台上分享，場面感人。子博事後受訪說：「本來佢哋想幫我太太募捐，不過我覺得要幫就唔好淨係幫一個，希望基金成立後有更多病友能夠受惠。今次上台分享嘅幾位病友，之前都透過社交平台同我太太聯絡同打氣，令Shirley知道日後要走嘅路唔係孤單一人，病友唔係公眾人物，但肯踏出家門同大家分享，我覺得佢哋真係好勇敢。」

不停整古作怪

另外，子博囝囝卓楠上課時應老師要求，寫了一首詩送給媽媽，年僅10歲的他雖然錯漏百出，但字裏行間流露出對媽媽濃濃的愛，希望她早日康復之餘，更表示甘願當小丑逗她一笑，老師寫下評語：「關懷母親之情昭然可見，願她早日痊愈，誠心祝福。」談及此事，子博坦言：「Shirley見到習作，兩母子攬住一齊喊，坦白講卓楠近期喺屋企古靈精怪，仲試過裸跑，我起初唔知點解，後來先知佢想氹媽咪笑，呢個仔真係用心良苦。」

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