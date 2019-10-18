東方日報C1：劉永第三段婚姻玩完賣樓分産

演《秦始皇》成名的劉永，三段婚姻都失敗收場！最近他被內地嫩妻狠飛，要將位於中山的單位賣掉，分了半間樓、為數約幾百萬給前妻，以換取兩子的撫養權！久未露面的他，昨日做帶子洪郎，親自駕車接仔放學。

現年68歲的藝人劉永，於2007年再娶細他30歲的內地女子黃麗燕，婚後育有兩子，但12年的夫妻關係，最近離婚收場。劉永昨日受訪時表示，與「前妻」因感情問題分居，卻未有簽字，原因是不想太高調傷害兩名分別12歲及8歲兒子的弱小心靈。

返港住700呎村屋

劉永在邵氏拍戲紅爆中、港兩地，至80年代加盟亞視，憑劇集《秦始皇》再度走紅，他之前兩段婚姻雖然失敗，但到內地發展的他，雖然當時已近六旬，仍娶得「嫩妻」黃麗燕，惟第三段婚姻僅維持12年，今年初夫婦倆開始出現問題，年中已分開生活，最近劉永更不惜將內地中山的單位賣掉，將一半樓價約幾百萬港元給黃麗燕，以換取兩子的撫養權，而他則返港生活，方便照顧在港讀書的兩個兒子，目前租住上水一間700多呎村屋，準備與兩子在港重新生活。

近年染指幕後的劉永，除在深圳有影藝公司外，亦有演出網絡電影，生活不成問題，笑言為養仔會努力奮鬥。問到與黃麗燕是否已辦妥離婚？劉永昨日接受電話訪問時表示尚未簽字：「我哋之間感情上唔開心咪分開住囉。（有第三者？）我唔知佢啲嘢，佢做乜我都唔知。（已經離咗婚？）佢係我前妻，但未簽字，因為我唔想登晒報咁，畀個仔知道會傷害到佢哋，唔想佢哋有負面想法，反正啲仔大大吓都會知㗎啦！（囝囝唔會搵媽媽咩？）唔會喎，兩個仔都好跟我。（前妻唔會想見兩個仔？）佢唔會嚟香港嘅，佢有佢生活。（冇照顧囝囝？）佢從來唔入廚房，有工人嘛，日日只顧打麻雀，為呢啲事有同佢嘈過。（佢唔想要番囝囝？）佢只想要錢，佢都攞咗我一半啦！我賣咗層樓都分咗幾百萬畀佢，咁佢為我生咗兩個，都應得嘅！」

接仔放學唔想傾偈

劉永三度失婚，對「前妻」離他而去未有留戀，但卻很愛錫兩名兒子，昨日他親自駕駛七人車接仔放學，昨日傍晚5時左右，戴黑超的劉永駕車直駛入校園，幾分鐘後離開時，記者欲上前訪問，他停車校低車窗揮手婉拒說：「唔傾啦！唔傾啦！」然後絕塵而去，一對兒子則坐在後座位置。

生成皇帝命 出位爆紅

劉永原名劉添爵，母親為著名甘草演員黎雯。1970年他簽約嘉禾電影，曾演出李小龍主演的《唐山大兄》、《猛龍過 江》等電影作品。1975年他轉投邵氏， 拍下電影《江湖子 弟》、《海軍突擊隊》，其後演出李翰祥執導的《乾隆皇帝奇遇記》，以飾演乾隆皇而人氣急升，之後演出多部同系列作品。

80年代，劉永轉投亞洲電視，演出劇集《秦始皇》聲名大噪，認真有「皇帝命」！ 近年在內地發展的他，2010年回港拍下麥浚龍監製的電影《復仇者之死》並飾演警察，成功 入圍提名金馬獎「最佳男配角」。

首任妻子戴良純被刀傷毀容

劉永共有三段婚姻，首任妻子是被喻為清純玉女的戴良純，其情路坎坷兼屢涉官非。戴良純於1980年從台灣來港發展，1983年與劉永合作電影《青春1000日》相戀並結婚，有指婚後劉永性格大變發生家暴，戴良純返台灣投靠家人，劉永懷疑有人「出軌」，飛到台灣用刀和叉子刺傷太太令其臉部毀容。被控傷人罪的劉永求饒並同意以600萬元台幣（約154萬港元）和解，更被判處2年6個月有期徒刑，惟上訴前他潛逃返港，因港、台兩地沒有引渡條例，避過受法律制裁，而通緝令只有十年，故2011年劉永可到台灣出席金馬獎；另有指戴良純曾表示劉永只賠了10萬元台幣（約2萬5千港元）。

離婚後戴良純另覓醫生男友顏三元，惟分手收場，及後她再認識一名日本醫生男友小林守並於1992年結婚，但前度死心不息追到日本，同年12月在戴良純面前把小林守殺死。之後她銷聲匿迹，下落不明。

第二任前妻黎燕珊：人哋家事唔回應！

前亞姐黎燕珊是劉永第二任妻子，婚後育有一子一女，離婚後子女跟阿珊生活，但過時過節，子女都有與劉永聯絡及飲茶。今次劉永與「嫩妻」分開，受訪時直認虧欠阿珊，指自己年輕花弗貪玩，不懂珍惜感情造成傷害，又讚她是個好女人，將子女教得很好，兒女生活舒適，令他十分安慰！

阿珊對於前夫感激她養育一對子女，昨日受訪時說：「人哋家事我唔會畀任何意見，唔關我事，以前唔回應，依家都一樣，唔想傷害仔女， 我只想做個盡責嘅媽媽。」黎燕珊是1985年亞姐冠軍，加盟亞視後邂逅劉永，於1992年結婚，但2000年難耐劉永家暴提出離婚，並向高等法院申請禁制令禁止對方埋身，至2004年正式離婚，她在沒有固定贍養費下獨力養大子女，曾想過自殺，並指這段婚姻是場噩夢，後悔愛過劉永。

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