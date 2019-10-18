陳慧敏客串穿越　KY哥汁汁姐爆甜笑話

藝人袁鎮業（Kelvin）與鄧以婷（Irina）為網上平台拍攝短片，以「你以前唔係咁㗎」為題，演繹一對戀人由甜蜜變冷淡的經過，之後獲客串出現的神秘嘉賓是陳慧敏，她帶領兩人穿梭時空，令他們重新反思關係，故事感人貼地，網友表示有共鳴，Kelvin一直很想拍這類愛情小品，而片中的笑料更令人會心微笑。

網名「KY」的Kelvin及「汁汁姐」的Irina是首次合作，但一拍即合超有默契，無論拗交戲抑或Sweet場口，觀眾都讚二人勁有真情侶Feel，Kelvin說：「汁汁姐嘅親和力令我好快投入，我聯想到好多細節加入去，效果好好，我冇遇過一個女仔對手底線比我仲低，有啲『甜笑話』佢比我仲『甜』，佢戲內戲外都好得意，希望之後合作更多呢類短片，大家可以再挖深啲。」Irina亦驚喜兩人出奇地合拍，第一場鬧交戲雙方已經好放得開：「朋友睇咗片都覺得我哋襯，效果幾Sweet，KY係一個專業同萬能Key嘅演員。」

對於故事主題，Irina表示有共鳴，自己也被感動：「每對情侶拍得拖耐都會發生呢個問題，『你以前唔係咁㗎』呢句話都幾傷，其實講之前都要諗自己係咪都變咗，好多時相處耐咗壞習慣都出晒嚟，一段關係仲會有冷卻時間，但如果過到呢一關，就會繼續走落去。」

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