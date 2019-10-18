Sora@ONE PROMISE被嘲灰姑娘

樂隊ONE PROMISE推出新歌《當這地球沒有鐘》，主音文廸指講述自由意志︰「想大家唔好畀時間束縛，選擇鍾意嘅生活方式。」但成員Anton爆新歌另有含意︰「有個隊員係『灰姑娘』，每次夾Band都要12點前完，畀佢趕搭尾班車，因為佢結咗婚，係個好老公。」

被指「灰姑娘」的Sora解釋︰「搭港鐵慳 錢過搭的士。」Anton沒理會，繼續笑說︰「有一晚唔 知點解夾極都係11點半，但原來已經係2、3點，先發現個鐘冇電，覺得呢次夾得特別爽！鍾意做嘅事係唔會被時間限制，就用咗嚟做題材，同時要同Sora嘅太太道歉，因為嗰晚佢好似畀太太扭耳仔。」

四子透露除了幕前演出，亦 有經營自家頻道，分享日常生活片段︰「有時會玩Live Show，唱啲冇派過台嘅 歌，或者大家未聽過 嘅，之後又會同其他歌手合作，唱啲改編歌 曲。裝修Band房啲片都會放上去，希望可以做一個Blogger，多一個渠 道同粉絲交流。」

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