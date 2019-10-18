不求掌聲成就別人　J.Arie退下火線樂得自在

歌手雷深如（J.Arie）出道七年，再設五年期限向目標進發，堅持留在娛樂圈，全因愛音樂、愛唱歌，多於為了賺取掌聲，今年決定反其道而行，會退下「前線」，情願擔當成就別人的音樂人。

引發J.Arie「退一步」的行動，可以說是因黃淑蔓而起，J.Arie說：「我呢個五年目標，係想集 中寫多啲歌， 因為年初時寫咗首《Dream My Dreams》畀黃淑蔓，成績幾好，能用一首歌去成 就人，開心過自己唱。」

現時J.Arie屬獨立歌手，她說：「曾經有人問我 鍾意唱歌嘅本質定係鍾意做藝人，想得到做歌手 嘅風光？想要贏掌聲？有段時間深思熟慮呢個問 題，試過因為生活艱難，就去接咗只得外國人嘅 Party去唱歌，唱足一晚，都只係幾千蚊酬勞。當台下個個掛住傾偈唔係聽歌，那管得一支咪一個鋼琴，我都好enjoy，唱歌係最樂得自在，亦畀到答案自 己，有時唔需要行咁前，畀咁大壓力自己，退一步，原來係開心 過以前。」

戲路貫徹癲癲哋

在音樂路，她選擇創作行先，演戲方面，J.Arie卻有新出路：「最近簽咗邵氏，希望可以有唔同角色試吓，之前幫ViuTV拍咗嘅劇《假設性無罪》，我就一貫演啲激動、癲癲哋嘅角色，仲用咗我首新歌《風雨花》做主題曲。（你打低梁漢文唱主題曲？）係喎，我又冇諗過喎，我有睇過幾次Edmond演唱會，佢有好多好歌太好聽，佢演技都好好。」不 過，最意外是她簽了邵氏不久，公司便為她接了一個音樂騷，她笑謂：「估唔到入咗呢間主要係拍戲嘅 公司，可以接到一個音樂騷，係好開心嘅。」

與方力申續前緣

簽新公司後，J.Arie竟又再次當方力申師妹：「呢個圈好細，小方個人好好，有乜事我 都同佢訴苦，視佢大哥哥。關楚耀都係 同公司，又係歌手，所以可以提議公司開一個群星音樂會，一齊唱吓歌都 唔錯。」

化妝：Jessica@Jessicachan

髮型：BowieLo@Fifth Salon

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