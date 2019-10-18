拍兒童節目冇激氣　鍾晴伍樂怡愛整蠱細路

無綫藝員鍾晴與伍樂怡先後主持過無綫兒童節目，二人指不但沒有被小朋友激親，反而受到他們的真情流露感染，重拾童真。

鍾晴及伍樂怡曾在節目《美女廚房》中擔任「美女學徒」，又先後主持兒童節目《Thing Big天地》， 二人老友鬼鬼。講到做兒童節目，她們異口同聲表示沒有被激親，反而為自己重拾童真，鍾晴說：「本身鍾意小朋友，覺得佢哋好搞笑，最鍾意見到佢哋耐人尋味嘅反應，對住小朋友亦特別有耐性，會慢慢同佢哋講，又會整蠱吓佢哋，做完節目都多咗份童真。」伍樂怡亦表示喜歡小朋友，享受一起拍攝的過程，見到小朋友的反應及真情流露，連自己也受 到感染。

靠《愛．回家》入屋

講到最近加入處境劇《愛．回家之開心速遞》拍攝，二人感受到《愛》劇入屋的威力，鍾晴說：「拍攝初時係冇角色，依家有個角色名，戲分愈來愈多，希望遲啲寫啲感情線畀我 啦！《愛．回家》力量真係 好犀利，出街多咗人認識。」爽朗的她希望將來更多劇拍，現時會累積演戲經驗，最想嘗試壞女人的角色。

而伍樂怡早前與鄺潔楹拍攝節目《3日2夜》時大受網民歡迎，她說：「想同鄺潔楹再一齊 做節目， 同佢好有火花，做乜嘢節目都可以，如果拍飲食節目就大鑊喇！我哋一定係咁 食。」鍾晴則笑說：「拍飲食節目真係好開心，全程係咁食，我食到人哋要再整多碟出嚟。」

場地：Kidspace童境

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