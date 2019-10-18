獻多個第一次　曹思詩咀女打冷震

前年推出寫真集的藝人曹思詩（Cc），近一年曝光率減少，其實她一直忙爆！除了搞泳衣生意親身做Model吸客，又在內地拍了多套網劇，更獻出首次「She She」親熱，感覺打冷震。

無綫藝人曹思詩擁弗爆身形及黝黑膚色，近月做老闆娘搞泳衣生意，親自做marketing及生招牌，相當有頭腦，她說：「我同朋友都鍾意陽光與沙灘，傾傾吓覺得可以搞泳衣生意，依家開始做埋設計。我哋啲款式比較簡約，針對鍾意曬到好靚Bikini印嘅女仔。」

返無綫拍劇

雖然忙搞生意，但其實Cc一直沒有放棄演藝事業，去年簽約王晶，到橫店拍了多套網劇，初次吊威吔及做打女。古銅色肌膚的她笑言拍攝古裝劇感覺特別，最難忘是在電視版《倩 女幽魂》獻出「女女」初吻，與「春卷」王寶葆拍親熱戲：「第一次同女仔錫，佢個唇好厚，我感覺有啲打冷震。」打戲方面，Cc親身上陣拍攝，一嘗做打女滋味：「啲動作我即學即拍，發覺要打得靚真係好難，可能之後會報讀電影武術班。」最近她回歸無綫拍劇，希望香港觀眾不會忘記她。

難搵另一半

外形索爆的Cc原來單身多年，她表示去年經常不在香港，找另一半相當困難，而且不想跟圈中人拍拖：「如果見到另一半同另一個人親熱，我會呷醋。（擇偶條件？）要孝順、鍾意運動同寵物。（考慮搵外籍男友？）我唔介意任何國籍，但就冇試過，香港人始終同聲同氣， 唔急啦！都等咗咁耐。」

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