袁鎮業鄧以婷扮情侶　一拍即合默契十足

藝人袁鎮業（Kelvin）及鄧以婷（Irina）最近為網上平台拍攝情侶片，以「你以前唔係咁㗎」為題，演繹一對戀人由甜蜜變冷淡，之後獲客串出現的神秘人陳慧敏啟發，並帶領兩人時空穿梭，令他們重新反思關係，故事相當感人及貼地，網友紛紛表示有共鳴，Kelvin表示一直很想拍這類愛情小品，而片中一些笑料更令人回心微笑。

網名「KY」的Kelvin及「汁汁姐」Irina是第一次合作，但一拍即合超有默契，無論拗交戲抑或Sweet場口，觀眾都表示兩人勁有真情侶Feel，Kelvin說：「汁汁姐嘅親和力令我好快投入，我聯想到好多細節加入去，效果好好，我冇遇過一個女仔對手底線比我仲低，有啲『甜笑話』佢比我仲『甜』，佢戲內戲外都好得意，希望之後合作更多情侶片，大家可以再挖深啲。」Irina亦驚喜兩人出奇地合拍，第一場鬧交戲雙方都已很放得開：「朋友睇咗片都覺得我哋襯，效果幾Sweet，KY係一個專業同萬能Key男演員。」

對於故事主題，Irina表示甚有共鳴，自己也被感動到：「每對情侶拍得拖耐都會發生呢個問題，『你以前唔係咁㗎』呢句話都幾傷，其實講之前都要諗自己係咪都變咗，好多時相處耐咗壞習慣都出晒嚟，一段關係仲會有冷卻時間，但如果過到呢一關，就會昇華繼續走落去。」

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