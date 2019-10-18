宋茜霸氣反擊惡意留言　Kai笑住舉V躺着中槍

本周一突然自殺離世的韓團f(x)前成員Sulli於昨日出殯，兩名舊隊友Krystal與內地成員Victoria（宋茜）同樣因未有第一時間發文悼念而遭網上惡意留言指她們冷血。

Victoria昨午發文追悼Sullli後，晚上再於微博發文反擊網上惡評：「甚麼時候發微博朋友圈ins變成了一把尺子？可以衡量道德，可以衡量人際關係，可以衡量你的喜怒哀樂，可以衡量一切你想要衡量的東西。

公共平台是跟大家分享的地方，甚麼時候變成了一個作秀的地方？想發就發，不想發就不發，沒有甚麼所謂的感同身受，只有冷暖自知。你要圍觀作秀要洩憤要造謠，請便。我沒有多了不起，只是比起假模假樣，我更願意活得真實一點。

請把那些『細思極懼』、『聽誰誰誰說』、『我認為』這些你付不了責任的話收起來，你別認為，有那些編故事的時間不如做點有意義的事，請不要讓這些變成了你的全部，在虛假的世界裏是找不到存在感的。人到世上走一遭，不要虛度了光明。

請不要去對別人的人生指手畫腳，善意的忠告和建議也是有限度的，請不要越界。每個人的人生都是獨一無二的，誰又比誰更有資格去教別人怎麼活，管好自己，活在當下，無愧於天地良心，就行了，有些話放在心裏就好。」

昨日Sulli出殯後，同門男團EXO現身首爾金浦機場，出發到日本演出「EXO PLANET #5 – EXplOration」，成員以素服及戴口罩示人，而身穿粉色外套的Kai最搶眼，未有戴口罩的他見傳媒時更面帶笑容舉V拍照，惹起部分網民惡意留言，認為同門藝人Sulli剛離世，應保持低調，但也有粉絲抱不平，指他這身打扮是品牌贊助，Kai只是盡責宣傳，為何躺着也中槍。