告地產公司詐騙　金俊秀轉賣酒店被呃逾2億

金俊秀與其父控告地產公司的鄭某在他們賣出酒店時詐騙。

韓國男團JYJ的32歲成員金俊秀曾在濟州島經營酒店，並於2017年以240億韓圜（約1.62億韓圜）將酒店賣出，而今日有報道指，金俊秀與父親最近向首爾中部警署控告涉及酒店賣出的鄭某詐騙，涉及金額高達300億韓圜（約2.03億港元）。

報道指金俊秀與父親於2017年1月賣出濟州酒店時，被騙走約240億韓圜（約1.62億韓圜）的貸款及約60億韓圜（約4,100萬港元）的附近地皮的抵押權費用，合共約300億韓圜（約2.03億港元）。金俊秀於2011年買入位於濟州島江汀洞的地皮興建及營運酒店，至2017年1月26日將酒店的業權轉讓給一間地產公司，而該地產公司在處理業權時就採用了欺詐手段。

懷疑與事件有關鄭某聲稱自己並非合約的當事人，並指在簽買賣合約時不在場，但金俊秀方面就懷疑鄭某是地產公司的老闆，並已向水原地方檢察院向鄭某提出訴訟，而中部警署透露已將案件交給京畿道盆唐警署，並於本月15日傳召鄭某及金俊秀的父親返署調查。

對於被指在轉賣酒店時受騙，金俊秀所屬事務所表示賣出酒店的所有過程以及控告對方詐騙都是由金俊秀父親親自進行，事務所不會作出回應。