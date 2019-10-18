神算軒化身奇異博士！王梓軒終於計啱數

歌手王梓軒早前亮相綜藝節目《娛樂大家》，再次展現「神算軒」的實力，更因此獲保險公司睇中，獲邀擔任最新一輯廣告男主角。梓軒除了「神算軒」上身外，為了加深觀眾印象，他融入了「奇異博士」的招牌手勢，來為大家介紹產品組合。

本身是Avengers迷的梓軒，除了看畢所有系列電影，更儲下不少模型。於拍攝前，梓軒上網搜尋「奇異博士」的短片，將招牌手勢記熟，並加入新廣告中。廣告中他與四位演員化身慳錢家族，造型有點似超人特工隊，每位都身懷慳錢超能力，而他就是計數最叻最精明。拍攝當日，化好妝的梓軒，與片中家人閒聊及排戲，令拍攝更加順利，當他準備拍攝重頭戲時，他亦再次重溫奇異博士的招牌甫士，邊看片段邊做，相當投入。

問到今次的酬勞，他笑笑口說：「價錢係商業秘密，好滿意啦！拍呢個廣告好好玩，我自己都好鍾意，亦都因為啲對白有啲長，要啲時間背，背熟咗後就好清楚保險公司呢個最強組合好啱大家用，今次我終於計啱數喇！」

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