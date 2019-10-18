自嘲機器白癡！李靖筠唔識路都要靠電話

歌手李靖筠到電台宣傳新歌《碎紙機的告白》，透露歌曲曲風夏日、Relax，但歌詞就造成對比，講述機械人為人類做了很多任務，有日希望可以成為人類，於是就殺死人類，叫大反思人類和機器怎樣好好共存，她亦謂：「人類想消滅證據、秘密就碎咗佢，但其實係咪真係消滅咗呢？但其實秘密仲喺個腦，如果想徹底消滅證據係要連人都要碎埋，有少少血腥。」而MV就想做到驚的效果，帶少少白色恐怖的感覺。

生活上她自嘲是機器白癡：「淨係識用最基本嘅功能，但其實有時下載啲嘢，會侵犯我哋私隱，對我哋嘅生活有威脅。（你冇電話可唔可以生活？）一半半，有時唔識路都要用電話搵路，但喺屋企可以唔用電話，電話帶畀我哋好多方便。」她亦謂現時大家會顧慮車cam或其他社區的cam會威脅私隱，但又保障到安全，所以大家要攞到平衡。

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。